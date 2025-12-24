Morto Paolo Bontempi, l'imprenditore che inventò i giocattoli musicali

Aveva 93 anni il fondatore dell'azienda riconosciuta nel mondo per aver trasformato in giocattoli per bambini tutti i principali strumenti musicali. Si è spento a Montelupone, in provincia di Macerata

E' morto a 93 anni l'imprenditore maceratese Paolo Bontempi, fondatore dell'azienda riconosciuta nel mondo per aver trasformato in giocattoli per bambini tutti i principali strumenti musicali e, tra questi, la tastierina, che rappresentò una grande rivoluzione tecnologica. Si è spento a Montelupone, in provincia di Macerata.

Il "Metodo Bontempi"

Bontempi diventò celebre per il suo "Metodo Bontempi", che consentiva di imparare a suonare intuitivamente grazie ai colori sui tasti. Il boom tra gli Anni '70 e '80, quando le tre aziende Bontempi davano lavoro a 600 dipendenti.

Gli accordi con le grandi aziende internazionali

L'imprenditore riuscì a chiudere accordi anche con la Walt Disney, che distribuì nei suoi negozi strumenti ispirati a Topolino, con Warner Bros e con Barbie. Nel 1960, Paolo Bontempi si laureò in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino Bontempi ed ereditò da suo padre Egisto 'La fisarmonica', piccola bottega artigiana che produceva fisarmoniche, che trasformò completamente anche grazie a un significativo investimento in macchinari per la lavorazione della plastica. Nel 2023, ricevette il Premio Mugellini, per una vita all'insegna dell'educazione musicale nei più piccoli.