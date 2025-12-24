Numana, avvistata una foca monaca sulla spiaggia. FOTO

A notarla è stata una donna che stava passeggiando lungo l'arenile. L'animale si era adagiato dietro una duna, davanti a un hotel, per poi rientrare lentamente in acqua e allontanarsi

Una foca monaca è stata avvistata questa mattina sulla spiaggiola di Numana (Ancona), poco prima del porticciolo turistico. A notarla è stata una donna, Antonietta Cucca, che stava passeggiando lungo l'arenile insieme ad altre persone. L'animale, probabilmente fermo a prendere il sole, si era adagiato dietro una duna, davanti a un hotel, per poi rientrare lentamente in acqua e allontanarsi.

"Me la sono trovata davanti - racconta Cucca all'ANSA - A un certo punto è entrata in acqua e si è allontanata. Mi dicono - aggiunge - che si tratti di un maschio giovane, che in questo periodo sta facendo la muta".