Caro corpo, ti meriti l’estate: un e-book contro i disturbi alimentari

Scoprirsi per alcune persone è più difficile che per altre, e la stagione estiva può diventare il momento più spaventoso dell'anno. Durante questi pochi mesi poi si moltiplicano gli inviti a mangiare fuori, gli aperitivi, le vacanze che non per tutt* sono momenti di spensieratezza. “L’estate, la mia” è l’ebook gratuito creato dal team clinico di Comestai e da Animenta, associazione contro i Disturbi Alimentari, per accompagnare chi soffre durante i mesi estivi, con comprensione, strumenti pratici e storie

“Delle mie estati con il disturbo alimentare ricordo solo che avevo freddo. La ricordo ancora oggi come la notte più fredda dell’anno, quella di Ferragosto del 2014. L’estate è un periodo complesso per chi vive un DCA: il corpo si scopre e tu proprio non ce la fai, si organizzano i viaggi con gli amici ma ti chiedi come riuscirai a mangiare fuori per una settimana.” racconta Aurora Caporossi, Founder di Animenta e CEO di Comestai, centro clinico online per il trattamento dei Disturbi Alimentari.

Nel piccolo decalogo per affrontare l’estate, storie come quella di Aurora accompagnano un decalogo di spunti, esercizi pratici e riflessioni attive per ricordare, a chiunque stia affrontando un Disturbo Alimentare, che l'estate è una stagione da vivere e non da superare. L’obiettivo, si legge, è regalare una “cassetta degli attrezzi” a chi vive un momento di profonda difficoltà realizzata da un team di esperti, tra psicologi e dietisti, e basata su esperienze reali di chi si trova ogni anno ad affrontare con timore l’estate. Il libricino è poi completato da alcuni consigli di lettura a cura del team di Psicoleggimi, pensati per chi desidera approfondire, sentirsi meno sol* e trovare nella narrazione un alleato prezioso.