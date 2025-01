Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 gennaio: la rassegna stampa

Le parole del presidente eletto Donald Trump, che minaccia di mobilitare l'esercito per prendere Groenlandia e Panama. La morte di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National in Francia. I dati Istat che mostrano l'occupazione in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con nuovi 328mila posti. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola