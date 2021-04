7/12 ©Fotogramma

SARDEGNA – Nei giorni scorsi il laboratorio dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha identificato una variante di SARS-CoV-2 che non era ancora mai stata segnalata in Italia, ma che è già presente in alcuni Paesi europei come Slovenia, Francia, Svizzera e Regno Unito. La scoperta di A.27 è stata fatta il 18 marzo su 4 pazienti cagliaritani, dei quali uno deceduto, grazie a una nuova piattaforma per il sequenziamento genico