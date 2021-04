Covid, da domani nuovi colori delle regioni: le regole in ogni fascia

1/26 ©Ansa

Dopo tre giorni in zona rossa, durante le festività pasquali, da domani torna la suddivisione in due fasce dell’Italia (arancione e rosso). Il 2 aprile, infatti, tenuto conto del monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Italia, il ministro Roberto Speranza ha firmato le ordinanze sulle nuove fasce di rischio. Ecco i colori di tutte le regioni e, in base ai nuovi provvedimenti, cosa si può fare e non fare nei diversi territori (in cui, comunque, possono essere disposte altre restrizioni locali)

Covid, il bollettino del 5 aprile