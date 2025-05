Belluno, vinto Gratta e Vinci da 2 milioni di euro a Trichiana

“La Dea bendata è passata per Trichiana! Complimenti!”. A pubblicare sui social la foto del tagliando vincente è stata la titolare di un bar-tabaccheria in provincia di Belluno. Una somma di due milioni di euro per un fortunato vincitore (o una fortunata vincitrice) che “ne aveva veramente bisogno”. A raccontare al Corriere del Veneto il singolare episodio è la stessa proprietaria di “Al Bivio” , l’esercizio commerciale dove è stato venduto il fortunatissimo Gratta e Vinci della serie “TuttoperTutto”. Il biglietto vincente, con il numero 45 nella seconda colonna, è uno dei soli tre premi da 2 milioni tra oltre 24 milioni di tagliandi stampati: una probabilità su oltre otto milioni.

La vincita

“La vincita è stata la più alta mai realizzata dalle nostre parti - dice - non avevo mai visto una cosa simile, ho capito subito che eravamo di fronte a un evento eccezionale. La persona ha grattato il tagliando qui da noi, c'era la scritta "due milioni". Quando abbiamo provato a convalidarlo con la macchinetta, è comparso un messaggio che non avevamo mai visto prima: invitava a rivolgersi direttamente a una banca”. E ancora: “Non posso dire niente, solo che quei soldi sono andati a una persona che ne aveva veramente bisogno, è questa la cosa che mi fa più piacere. Era molto emozionata, temevamo quasi che le venisse un malore”, spiega la donna. “Stamattina qualche malalingua, con battute di cattivo gusto, ha ipotizzato una manovra per fare pubblicità al locale. Ma io so quello che ho visto”, ha aggiunto la titolare che ha condiviso la notizia anche sulla pagina Facebook ufficiale.