Due metri di distanza fra candidato e commissione, studentesse e studenti potranno avere un solo accompagnatore e si dovrà indossare la mascherina. Sono queste alcune delle regole contenute nel Protocollo d'Intesa tra il ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021

LO SPECIALE MATURITÀ