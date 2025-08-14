Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo oggi la videoconferenza di ieri tra Trump, Zelensky e i leader europei in vista del vertice di Ferragosto in Alaska. Il presidente Usa ha avvertito Putin: se non fermerà la guerra in Ucraina dovrà affrontare conseguenze gravi. Spazio anche alla tragedia dei migranti a Lampedusa, con decine di morti. L’Idf ha approvato il nuovo piano operativo nella Striscia di Gaza, con il richiamo dei riservisti. Infine, a La Spezia un nuovo femminicidio: Tiziana Vinci è stata uccisa dall’ex marito
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina con “L’Europa e Trump (che) avvisano Putin”, i “Leader uniti: su tregua e territori serve il sì di Zelensky”, mentre la linea di Mosca resta ferma. In taglio centrale spazio a “Israele, l’esercito approva l’attacco a Gaza City”. In evidenza anche il femminicidio di La Spezia, “Uccisa dall’ex nella mega villa, ‘Il braccialetto era guasto’”, e il dramma di Lampedusa: “Doppio naufragio, bimba di un anno tra i migranti morti”
- Il titolo principale è su “Usa e Ue, avviso a Putin”, con la linea condivisa con Zelensky per il vertice in Alaska e l’avvertimento di Trump: “Mosca si fermi o gravi conseguenze”. In evidenza il Medio Oriente: “L’Idf approva il piano per invadere Gaza”. Ampio spazio alla “Strage dei migranti in rotta per Lampedusa” con l’immagine del salvataggio. In spalla, le parole di un giovane a bordo dell’auto che ha ucciso Cecilia De Astis: “Siamo scappati per paura”, mentre in basso troviamo il racconto di Moro: “Le scalate di Confortola sono inventate”
- L’apertura è su “Pace, l’Europa si accoda a Trump”, con la strategia condivisa in vista dell’incontro in Alaska. In evidenza, il Medio Oriente con “Israele studia il piano ‘Palestinesi in 5 Paesi’”. In evidenza: “Ecatombe Lampedusa”, con almeno ventisette morti e una neonata tra le vittime. In spalla l’incidente a Milano, “Duemila denunce contro gli under 14: i bambini fantasmi traditi dalla politica”. In basso, diversi approfondimenti sulla strage di migranti tra cui “La corsa a ostacoli dei soccorritori”
- Il titolo principale è su “Trump si schiera con Kiev e Ue”, con il presidente Usa che avverte Putin di gravi conseguenze se la guerra non si ferma e l’ipotesi di un vertice a Ginevra. In evidenza l’attacco a Gaza con “Israele, l’esercito dà l’ok al piano” e il trasferimento a Roma di 31 bambini palestinesi feriti. Spazio alla “Strage a Lampedusa in mare, morti 27 migranti” e al femminicidio di La Spezia: “Uccide l’ex moglie, aveva il braccialetto ma guasto da giorni”. In spalla, il dibattito sulle pensioni degli statali
- L’apertura è sui mercati finanziari: “Piazza Affari, record di Ferragosto”, con Milano che supera i massimi dal 2007. In primo piano la guerra a Gaza, “98 morti nei raid, Papa Leone: ‘Così non può continuare’” e l’analisi su “Perché l’auto cinese è un modello per l’Europa”. In taglio laterale: “Riunione Trump, Zelensky e Ue: il primo passo è il cessate il fuoco immediato”. Spazio anche all’inchiesta su “Università, in 15 anni iscrizioni in calo del 38%” e alla notizia “Mfe-Mediaset, l’offerta su Prosiebensat supera la soglia del 40%”
- L’apertura è dedicata a “La minaccia di Trump a Putin”, con il tycoon che sente Europa e Zelensky e avverte: Putin “fermi la guerra o gravi conseguenze”. In evidenza il naufragio di Lampedusa con “27 morti” e le parole di Meloni contro gli scafisti: “Da loro cinismo inumano”. Spazio all’omicidio di Milano: “I baby rom liberi di andare e venire, ma ora si aspetta un provvedimento” e all’economia con “Fine di un’epoca, Kodak verso la chiusura”