Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo oggi la videoconferenza di ieri tra Trump, Zelensky e i leader europei in vista del vertice di Ferragosto in Alaska. Il presidente Usa ha avvertito Putin: se non fermerà la guerra in Ucraina dovrà affrontare conseguenze gravi. Spazio anche alla tragedia dei migranti a Lampedusa, con decine di morti. L’Idf ha approvato il nuovo piano operativo nella Striscia di Gaza, con il richiamo dei riservisti. Infine, a La Spezia un nuovo femminicidio: Tiziana Vinci è stata uccisa dall’ex marito