Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin dello scorso 15 agosto domina le aperture dei giornali. Ampio spazio è riservato alla notizia della morte di Pippo Baudo. Non manca Jannik Sinner, che ha raggiunto la finale del torneo di Cincinnati. Sui quotidiani sportivi, oltre al tennista, il calciomercato e la Coppa Italia
- “Trump-Putin, l’intesa non c’è”, è il titolo d’apertura. Sopra: “Sinner, compleanno e finale a Cincinnati”. Nella foto al centro: “Addio a Pippo Baudo. Per mezzo secolo è stato il re della tv”
- Titolo d’apertura sul vertice in Alaska: “Putin detta le condizioni”. Nella foto grande: “Addio a Pippo Baudo, l’ultimo re della televisione”
- “Trump, tappeto russo”, è il titolo che apre la prima pagina. Nella foto al centro: “Super Pippo d’Italia”
- “Trump-Putin, spiragli di pace”, è il titolo d’apertura. Nella foto grande: “L’uomo che accesa la Rai tv”. A lato: “Leo: ‘In Manovra la rottamazione 5 e tagli Irpef e Ires’”
- Il titolo centrale: “Milan, si fa sul serio. Coppa Italia, effetto Allegri: 66.000 a San Siro”. Sopra: “Sinner, è qui la festa”. In basso: “L’addio a Pippo Baudo, il campione della tv”
- “Kolo di ritorno. La Juve fa il pieno. Ecco i soldi per Muani, David-Vlahovic da urlo”, è il titolo centrale. Sopra: “CincinnJannik. Sinner si regala la finale nel giorno del suocompleanno”
- Apertura sulla situazione in Ucraina: “Trump: ora vedo Zelensky. L’Europa chiede garanzie”. Nella foto grande: “Fantastico Pippo”. In alto: “Il Palio al Valdimontone sotto gli occhi di Madonna”