Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cincinnati Open, oggi Jannik Sinner sfida Atmane in semifinale

Sport
©Ansa

L’azzurro, numero 1 al mondo, si gioca l'accesso in finale contro l'outsider francese. Il match è previsto non prima delle ore 21. Nel singolare femminile impresa di Jasmine Paolini che ai quarti ha superato Coco Gauff. Oggi nei campi in cemento dell’Ohio impegnati anche Sonego e Musetti nella semifinale del doppio maschile e nella notte Sara Errani e Jasmine Paolini nella semifinale di quello femminile. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ascolta articolo

Nei campi in cemento dell’Ohio prosegue il Cincinnati Open, torneo Masters 1000 che precede lo Us Open. Oggi torna in campo Jannik Sinner che si gioca l'accesso in finale contro l'outsider francese Terence Atmane. Nel singolare femminile impresa di Jasmine Paolini che ai quarti ha superato Coco Gauff e accede alle semifinali. In giornata saranno impegnati altri azzurri anche nel doppio. In quello maschile Sonego e Musetti se la vedono con la coppia britannica Salisbury-Skupski. Nel femminile Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la cinese Guo Hanyu e la russa Alexandra Panova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Attesa per Sinner

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner ai quarti aveva dominato Felix Auger-Aliassime volando in semifinale dove se la vedrà con il francese Terence Atmane (n.136 del ranking), che sta giocando un tennis brillante e ha battuto teste di serie come Taylor Fritz e Holger Rune. Il 23enne mancino è in forte ascesa e il match con l’azzurro è previsto non prima delle 21 sul P&G Center Court. A seguire ci sarà l’altra semifinale tra Zverev e Alcaraz. Il tedesco, testa di serie numero 3 del torneo, ha superato Ben Shelton mentre lo spagnolo arriva dalla vittoria su Andrey Rublev.

epaselect epa12299064 Jannik Sinner of Italy in action against Adrian Mannarino of France during their Men's singles round of 16 match of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 13 August 2025. EPA/MARK LYONS

Vedi anche

Atp Cincinnati, Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale

L’impresa di Jasmine Paolini

Nel torneo singolare femminile Jasmine Paolini ha battuto ai quarti Coco Gauff in tre set conquistando l'accesso per la semifinale del torneo. L'azzurra, testa di serie numero 7, ha avuto la meglio sulla statunitense, numero 2 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3. In semifinale affronterà la russa Veronika Kudermetova.

Gli italiani in doppio

In giornata, nel tardo pomeriggio, la coppia formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego giocano la semifinale del doppio maschile contro i britannici Salisbury e Skupski, teste di serie numero 5 del torneo. Gli azzurri ai quarti avevano superato il portoghese Franciso Cabral e l'austriaco Lucas Miedler. Infine il doppio femminile: quando sarà notte in Italia (non prima dell’1.30) scendono in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, che in semifinale affronteranno la cinese Guo Hanyu e la russa Alexandra Panova.

Jasmine Paolini of Italy poses with her trophy after winning her women's final match against Coco Gauff US at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 18 May 2024. The Italian Open tennis tournament is held between 07 and 18 May 2025. ANSA/FABRIZIO CORRADETTI

Approfondimento

Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/45
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Cincinnati Open, oggi Jannik Sinner sfida Atmane in semifinale

Sport

L’azzurro, numero 1 al mondo, si gioca l'accesso in finale contro l'outsider francese. Il match è...

Cincinnati Open, impresa Paolini: batte Gauff e vola in semifinale

Sport

Dopo che Jannik Sinner e la coppia Errani-Paolini hanno conquistato un posto in semifinale, anche...

epa12292661 Jasmine Paolini of Italy in action against Maria Sakkari of Greece during the 2nd round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 10 August 2025. EPA/MARK LYONS

Atp Cincinnati, Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale

Sport

In Ohio il numero 1 del mondo ha battuto ai quarti il canadese, che l'aveva superato nei due...

epaselect epa12299064 Jannik Sinner of Italy in action against Adrian Mannarino of France during their Men's singles round of 16 match of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 13 August 2025. EPA/MARK LYONS

Tabellone calciomercato, acquisti e cessioni delle squadre di serie A

Sport

Sono diversi i movimenti di mercato ufficializzati dalle 20 squadre di Serie A: l’Inter ha...

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2025

Cincinnati, Sinner vince contro Mannarino in due set e vola ai quarti

Sport

L’italiano, numero 1 al mondo, supera il francese Adrian Mannarino e conquista un posto nei...

epa12291701 Jannik Sinner of Italy in action against Daniel Elahi Galan of Columbia during the 2nd round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason Ohio, USA, 9 August 2025. EPA/MARK LYONS

Sport: I più letti