Cincinnati Open, oggi Jannik Sinner sfida Atmane in semifinale

L’azzurro, numero 1 al mondo, si gioca l'accesso in finale contro l'outsider francese. Il match è previsto non prima delle ore 21. Nel singolare femminile impresa di Jasmine Paolini che ai quarti ha superato Coco Gauff. Oggi nei campi in cemento dell’Ohio impegnati anche Sonego e Musetti nella semifinale del doppio maschile e nella notte Sara Errani e Jasmine Paolini nella semifinale di quello femminile. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nei campi in cemento dell’Ohio prosegue il Cincinnati Open, torneo Masters 1000 che precede lo Us Open. Oggi torna in campo Jannik Sinner che si gioca l'accesso in finale contro l'outsider francese Terence Atmane. Nel singolare femminile impresa di Jasmine Paolini che ai quarti ha superato Coco Gauff e accede alle semifinali. In giornata saranno impegnati altri azzurri anche nel doppio. In quello maschile Sonego e Musetti se la vedono con la coppia britannica Salisbury-Skupski. Nel femminile Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la cinese Guo Hanyu e la russa Alexandra Panova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Attesa per Sinner
Il numero 1 al mondo Jannik Sinner ai quarti aveva dominato Felix Auger-Aliassime volando in semifinale dove se la vedrà con il francese Terence Atmane (n.136 del ranking), che sta giocando un tennis brillante e ha battuto teste di serie come Taylor Fritz e Holger Rune. Il 23enne mancino è in forte ascesa e il match con l’azzurro è previsto non prima delle 21 sul P&G Center Court. A seguire ci sarà l’altra semifinale tra Zverev e Alcaraz. Il tedesco, testa di serie numero 3 del torneo, ha superato Ben Shelton mentre lo spagnolo arriva dalla vittoria su Andrey Rublev.
L’impresa di Jasmine Paolini
Nel torneo singolare femminile Jasmine Paolini ha battuto ai quarti Coco Gauff in tre set conquistando l'accesso per la semifinale del torneo. L'azzurra, testa di serie numero 7, ha avuto la meglio sulla statunitense, numero 2 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3. In semifinale affronterà la russa Veronika Kudermetova.
Gli italiani in doppio
In giornata, nel tardo pomeriggio, la coppia formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego giocano la semifinale del doppio maschile contro i britannici Salisbury e Skupski, teste di serie numero 5 del torneo. Gli azzurri ai quarti avevano superato il portoghese Franciso Cabral e l'austriaco Lucas Miedler. Infine il doppio femminile: quando sarà notte in Italia (non prima dell’1.30) scendono in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, che in semifinale affronteranno la cinese Guo Hanyu e la russa Alexandra Panova.
