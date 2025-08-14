Atp Cincinnati, oggi Sinner-Auger-Aliassime. Prima Bronzetti e Paolini

Atp Cincinnati, stasera Sinner sfida Auger-Aliassime ai quarti. Prima Bronzetti e PaoliniSport
In Ohio il numero 1 del mondo affronta ai quarti il canadese, che l’ha battuto nei due precedenti: il match è sul Centrale non prima delle 21. Prima, per gli ottavi del tabellone singolare femminile, sullo stesso campo Lucia Bronzetti affronta Coco Gauff e, a seguire, Jasmine Paolini se la vede con Barbora Krejcikova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Entra nel vivo in Ohio il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Stasera torna in campo Jannik Sinner: il numero 1 del mondo affronta ai quarti il canadese Felix Auger-Aliassime. L’altoatesino, unico italiano rimasto in corsa nel tabellone singolare maschile, giocherà sul Centrale non prima delle 21. Prima di lui, sullo stesso campo, sono impegnate altre due azzurre: dalle 17 Lucia Bronzetti contro Coco Gauff e, a seguire, Jasmine Paolini contro Barbora Krejcikova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner contro Auger-Aliassime
Jannik Sinner arriva ai quarti di Cincinnati dopo aver battuto agli ottavi il francese Adrian Mannarino: 6-4, 7-6 il punteggio. Ai quarti l’azzurro deve affrontare Felix Auger-Aliassime: il canadese, nel turno precedente, ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi per 6-4, 6-3. Sinner e Auger-Aliassime si affrontano per la terza volta: nei due precedenti - entrambi nel 2022, al Masters di Madrid e a Cincinnati - ha sempre vinto il canadese. La sfida Sinner - Auger-Aliassime è la terza sul campo Centrale, non prima delle 21 italiane.
Paolini e Bronzetti
Prima di Sinner, sullo stesso campo, nei due match precedenti sono impegnate altre due azzurre. Dalle 17, negli ottavi del singolare femminile, Lucia Bronzetti affronta la statunitense Coco Gauff, numero 2 al mondo. A seguire, sempre negli ottavi, Jasmine Paolini se la vede con la ceca Barbora Krejcikova.
Le partite degli italiani oggi a Cincinnati
- Bronzetti (ITA)-Gauff (USA), Ottavi Wta: dalle 17
- Paolini (ITA)-Krejcikova (CZE), Ottavi Wta: a seguire
- Sinner (ITA)-Auger-Aliassime (CAN), Quarti Atp: a seguire
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa