Atp Cincinnati, oggi Sinner-Auger-Aliassime. Prima Bronzetti e Paolini

Atp Cincinnati, stasera Sinner sfida Auger-Aliassime ai quarti. Prima Bronzetti e Paolini

Sport
©Ansa

In Ohio il numero 1 del mondo affronta ai quarti il canadese, che l’ha battuto nei due precedenti: il match è sul Centrale non prima delle 21. Prima, per gli ottavi del tabellone singolare femminile, sullo stesso campo Lucia Bronzetti affronta Coco Gauff e, a seguire, Jasmine Paolini se la vede con Barbora Krejcikova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Entra nel vivo in Ohio il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Stasera torna in campo Jannik Sinner: il numero 1 del mondo affronta ai quarti il canadese Felix Auger-Aliassime. L’altoatesino, unico italiano rimasto in corsa nel tabellone singolare maschile, giocherà sul Centrale non prima delle 21. Prima di lui, sullo stesso campo, sono impegnate altre due azzurre: dalle 17 Lucia Bronzetti contro Coco Gauff e, a seguire, Jasmine Paolini contro Barbora Krejcikova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner contro Auger-Aliassime

Jannik Sinner arriva ai quarti di Cincinnati dopo aver battuto agli ottavi il francese Adrian Mannarino: 6-4, 7-6 il punteggio. Ai quarti l’azzurro deve affrontare Felix Auger-Aliassime: il canadese, nel turno precedente, ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi per 6-4, 6-3. Sinner e Auger-Aliassime si affrontano per la terza volta: nei due precedenti - entrambi nel 2022, al Masters di Madrid e a Cincinnati - ha sempre vinto il canadese. La sfida Sinner - Auger-Aliassime è la terza sul campo Centrale, non prima delle 21 italiane.

epa12291701 Jannik Sinner of Italy in action against Daniel Elahi Galan of Columbia during the 2nd round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason Ohio, USA, 9 August 2025. EPA/MARK LYONS

Paolini e Bronzetti

Prima di Sinner, sullo stesso campo, nei due match precedenti sono impegnate altre due azzurre. Dalle 17, negli ottavi del singolare femminile, Lucia Bronzetti affronta la statunitense Coco Gauff, numero 2 al mondo. A seguire, sempre negli ottavi, Jasmine Paolini se la vede con la ceca Barbora Krejcikova.

Jasmine Paolini of Italy poses with her trophy after winning her women's final match against Coco Gauff US at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 18 May 2024. The Italian Open tennis tournament is held between 07 and 18 May 2025. ANSA/FABRIZIO CORRADETTI

Le partite degli italiani oggi a Cincinnati

  • Bronzetti (ITA)-Gauff (USA), Ottavi Wta: dalle 17
  • Paolini (ITA)-Krejcikova (CZE), Ottavi Wta: a seguire
  • Sinner (ITA)-Auger-Aliassime (CAN), Quarti Atp: a seguire

