Atp Cincinnati, oggi Sinner-Auger-Aliassime. Prima Bronzetti e Paolini

In Ohio il numero 1 del mondo affronta ai quarti il canadese, che l’ha battuto nei due precedenti: il match è sul Centrale non prima delle 21. Prima, per gli ottavi del tabellone singolare femminile, sullo stesso campo Lucia Bronzetti affronta Coco Gauff e, a seguire, Jasmine Paolini se la vede con Barbora Krejcikova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Entra nel vivo in Ohio il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Stasera torna in campo Jannik Sinner: il numero 1 del mondo affronta ai quarti il canadese Felix Auger-Aliassime. L’altoatesino, unico italiano rimasto in corsa nel tabellone singolare maschile, giocherà sul Centrale non prima delle 21. Prima di lui, sullo stesso campo, sono impegnate altre due azzurre: dalle 17 Lucia Bronzetti contro Coco Gauff e, a seguire, Jasmine Paolini contro Barbora Krejcikova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.