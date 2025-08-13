Atp Cincinnati, oggi Sinner sfida Mannarino agli ottavi di finale

L’italiano, numero 1 al mondo, affronta il francese Adrian Mannarino per conquistare un posto nei quarti del torneo Masters 1000 in Ohio. Il match è il secondo in programma sul P&G Center Court e inizierà non prima delle 18.50. In giornata saranno in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori e nel doppio femminile la coppia Errani-Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Jannik Sinner torna in campo oggi al torneo Masters 1000 di Cincinnati. Sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center, della metropoli dell'Ohio, il numero 1 al mondo affronta agli ottavi di finale il francese Adrian Mannarino. Il match è il secondo in programma sul P&G Center Court e inizierà non prima delle 18.50. Sempre in giornata saranno in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, mentre nel doppio femminile la coppia Errani-Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
L’attesa per Sinner
Nel precedente turno Sinner ha battuto con qualche sofferenza il canadese Gabriel Diallo, numero 35 della classifica Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6. L’azzurro ha ritoccato ulteriormente il proprio record di vittorie consecutive sul veloce, portandolo a 23: dal 2000 è il quinto giocatore ad averne infilate così tante. Gli altri sono Federer, Nadal, Murray e Djokovic.
La sfida con Mannarino
Sinner, che a Cincinnati deve difendere il titolo di campione in carica, se la vede ora con Mannarino, 37enne mancino francese, attualmente numero 89 del ranking mondiale ma arrivato fino alle 17ma posizione nel 2024, che ha battuto a sorpresa in due set lo statunitense Tommy Paul (n.16 Atp). Nei tre precedenti Mannarino non ha mai vinto: Sofia 2020 (semifinale), Toronto 2022 e Indian Wells 2023.
Avanti anche Nardi, Paolini e Bronzetti
Jasmine Paolini ha strappato il pass per gli ottavi, superando in due set (7-6, 6-1) la statunitense Krueger. Avanti anche Luca Nardi, che comandava 6-2, 2-1 prima del ritiro dell'avversario Jakub Mensik. Agli ottavi trova Carlos Alcaraz. Passa il turno anche Lucia Bronzetti che supera Ostapenko.
Gli italiani impegnati nel doppio
Nel doppio maschile, la coppia azzurra formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfida gli statunitensi Tracy e Cash per avanzare ai quarti di finale. Nella tarda serata americana, nel doppio femminile tocca poi a Sara Errani e Jasmine Paolini. Le numero 1 del ranking di specialità se la vedono agli ottavi con Linette-Tauson.
Gli italiani in campo oggi
- SINNER (Ita) vs Mannarino (Fra): ottavi singolare maschile, non prima delle 18.50
- VAVASSORI/BOLELLI (Ita) vs Tracy/Cash (Usa): ottavi doppio maschile, non prima delle 19.20
- ERRANI/PAOLINI (Ita) vs Linette (Pol)/Tauson (Dan): ottavi doppio femminile, non prima delle 21.50
