Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Cincinnati, oggi Sinner sfida Mannarino agli ottavi di finale

Sport
©Ansa

L’italiano, numero 1 al mondo, affronta il francese Adrian Mannarino per conquistare un posto nei quarti del torneo Masters 1000 in Ohio. Il match è il secondo in programma sul P&G Center Court e inizierà non prima delle 18.50. In giornata saranno in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori e nel doppio femminile la coppia Errani-Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ascolta articolo

Jannik Sinner torna in campo oggi al torneo Masters 1000 di Cincinnati. Sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center, della metropoli dell'Ohio, il numero 1 al mondo affronta agli ottavi di finale il francese Adrian Mannarino. Il match è il secondo in programma sul P&G Center Court e inizierà non prima delle 18.50. Sempre in giornata saranno in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, mentre nel doppio femminile la coppia Errani-Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

L’attesa per Sinner

Nel precedente turno Sinner ha battuto con qualche sofferenza il canadese Gabriel Diallo, numero 35 della classifica Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6. L’azzurro ha ritoccato ulteriormente il proprio record di vittorie consecutive sul veloce, portandolo a 23: dal 2000 è il quinto giocatore ad averne infilate così tante. Gli altri sono Federer, Nadal, Murray e Djokovic.

La sfida con Mannarino

Sinner, che a Cincinnati deve difendere il titolo di campione in carica, se la vede ora con Mannarino, 37enne mancino francese, attualmente numero 89 del ranking mondiale ma arrivato fino alle 17ma posizione nel 2024, che ha battuto a sorpresa in due set lo statunitense Tommy Paul (n.16 Atp). Nei tre precedenti Mannarino non ha mai vinto: Sofia 2020 (semifinale), Toronto 2022 e Indian Wells 2023.

Avanti anche Nardi, Paolini e Bronzetti

Jasmine Paolini ha strappato il pass per gli ottavi, superando in due set (7-6, 6-1) la statunitense Krueger. Avanti anche Luca Nardi, che comandava 6-2, 2-1 prima del ritiro dell'avversario Jakub Mensik. Agli ottavi trova Carlos Alcaraz. Passa il turno anche Lucia Bronzetti che supera Ostapenko.

MASON, OHIO - AUGUST 11: Janik Sinner of Italy in action against Gabriel Diallo of Canada in the third round of the men's singles at the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 11, 2025 in Mason, Ohio. (Photo by Frey/TPN/Getty Images)

Vedi anche

Cincinnati, oggi Sinner-Mannarino. Avanti Paolini, Bronzetti e Nardi

Gli italiani impegnati nel doppio

Nel doppio maschile, la coppia azzurra formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfida gli statunitensi Tracy e Cash per avanzare ai quarti di finale. Nella tarda serata americana, nel doppio femminile tocca poi a Sara Errani e Jasmine Paolini. Le numero 1 del ranking di specialità se la vedono agli ottavi con Linette-Tauson.

Gli italiani in campo oggi

  • SINNER (Ita) vs Mannarino (Fra): ottavi singolare maschile, non prima delle 18.50
  • VAVASSORI/BOLELLI (Ita) vs Tracy/Cash (Usa): ottavi doppio maschile, non prima delle 19.20
  • ERRANI/PAOLINI (Ita) vs Linette (Pol)/Tauson (Dan): ottavi doppio femminile, non prima delle 21.50
Jasmine Paolini of Italy poses with her trophy after winning her women's final match against Coco Gauff US at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 18 May 2024. The Italian Open tennis tournament is held between 07 and 18 May 2025. ANSA/FABRIZIO CORRADETTI

Approfondimento

Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/45
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Atp Cincinnati, oggi Sinner sfida Mannarino agli ottavi di finale

Sport

L’italiano, numero 1 al mondo, affronta il francese Adrian Mannarino per conquistare un posto nei...

epa12291701 Jannik Sinner of Italy in action against Daniel Elahi Galan of Columbia during the 2nd round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason Ohio, USA, 9 August 2025. EPA/MARK LYONS

Cincinnati, oggi Sinner-Mannarino. Avanti Paolini, Bronzetti e Nardi

Sport

Il numero 1 al mondo negli ottavi di finale affronterà il francese Adrian Mannarino nel secondo...

MASON, OHIO - AUGUST 11: Janik Sinner of Italy in action against Gabriel Diallo of Canada in the third round of the men's singles at the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 11, 2025 in Mason, Ohio. (Photo by Frey/TPN/Getty Images)

Calcio, Luis Enrique: "Donnarumma fuori? Io responsabile al 100%"

Sport

"Decisione difficile", ha detto il tecnico del Psg ai microfoni di Sky Sport. "Se fosse facile lo...

Tabellone calciomercato, acquisti e cessioni delle squadre di serie A

Sport

Sono diversi i movimenti di mercato ufficializzati dalle 20 squadre di Serie A: l’Inter ha...

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2025

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: annuncio sui social

Sport

 "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto la compagna di Cr7...

Sport: I più letti