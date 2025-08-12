Cincinnati Open: Sinner è agli ottavi. Oggi Paolini, Bronzetti e Nardi

Esplora tutte le offerte Sky
Tennis, Cincinnati Open: Sinner è agli ottavi. Oggi ci provano Paolini, Bronzetti e Nardi

Sport
©Getty

Il numero 1 al mondo ha battuto il canadese Gabriel Diallo e ha conquistato un posto negli ottavi di finale: affronterà il francese Adrian Mannarino. Oggi in Ohio proveranno a superare il terzo turno del singolare altri tre azzurri: Luca Nardi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Italiani impegnati anche nel primo turno del doppio maschile: la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quella formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e infine Luciano Darderi in coppia con il greco Stefanos Tsitsipas

ascolta articolo

Continua in Ohio il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Nella notte tra l’11 e il 12 agosto Jannik Sinner, numero 1 al mondo, ha battuto il canadese Gabriel Diallo e ha conquistato un posto negli ottavi di finale: affronterà il francese Adrian Mannarino. Oggi proveranno a superare il terzo turno altri tre azzurri: Luca Nardi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Cinque azzurri in campo anche nel primo turno del doppio maschile: la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quella formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e infine Luciano Darderi in coppia con il greco Stefanos Tsitsipas. Tra i big, torna in campo Carlos Alcaraz: sfida il serbo Hamad Medjedovic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La vittoria di Sinner

Nella notte italiana tra l’11 e il 12 agosto si è giocato il match tra Jannik Sinner e Gabriel Diallo: l’azzurro ha battuto in due set il coetaneo canadese, numero 30 della classifica mondiale, col punteggio 6-2, 7-6. È stata una partita combattuta, che alla fine Sinner ha portata a casa in un'ora e 52 minuti di gioco. Il tennista italiano accede così agli ottavi del torneo, dove se la vedrà con il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking: tra i due ci sono tre precedenti, tutti a favore di Sinner.

Le sfide degli italiani

Oggi sono tre gli italiani che, nel tabellone del singolare maschile e femminile, provano a superare il terzo turno e accedere agli ottavi. Jasmine Paolini, dopo la vittoria all'esordio contro la greca Maria Sakkari, affronta la statunitense Ashlyn Krueger in una sfida inedita. Lucia Bronzetti, che al secondo turno ha sconfitto l'australiana Daria Kasatkina, se la vede con la lettone Jelena Ostapenko. Luca Nardi, reduce dalla vittoria in rimonta contro Denis Shapovalov, affronta il ceco Jakub Mensik. Azzurri in campo anche per il primo turno del doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano lo statunitense Nathaniel Lammons e l’olandese David Pel; Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego affrontano gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni; Luciano Darderi, in coppia con il greco Stefanos Tsitsipas, gioca contro il monegasco Hugo Nys e il francese Edouard Roger-Vasselin.

epa12292661 Jasmine Paolini of Italy in action against Maria Sakkari of Greece during the 2nd round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 10 August 2025. EPA/MARK LYONS

Gli italiani in campo oggi

  • BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Lammons/Pel, primo turno doppio: dalle 17
  • Mensik (Cec) vs NARDI (Ita), terzo turno Atp: dopo le 18.10
  • PAOLINI (Ita) vs Krueger (Usa), terzo turno Wta: dopo le 18. 10
  • MUSETTI/SONEGO (Ita) vs Gonzalez/Monteni, primo turno doppio: dopo le 18. 10
  • DARDERI (Ita)/Tsitsipas vs Nys/Roger-Vasselin, primo turno doppio: dopo le 19.20
  • BRONZETTI (Ita) vs Ostapenko (Let), terzo turno Wta: dalle 20.30
Jasmine Paolini of Italy poses with her trophy after winning her women's final match against Coco Gauff US at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 18 May 2024. The Italian Open tennis tournament is held between 07 and 18 May 2025. ANSA/FABRIZIO CORRADETTI

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
MASON, OHIO - AUGUST 11: Janik Sinner of Italy in action against Gabriel Diallo of Canada in the third round of the men's singles at the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 11, 2025 in Mason, Ohio. (Photo by Frey/TPN/Getty Images)

