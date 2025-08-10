Tennis, Cincinnati Open: oggi 4 italiani in campo

Nel singolare maschile debutta al secondo turno Luciano Darderi, contro l'argentino Francisco Comesana. In campo anche Luca Nardi, che se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov. Nel tabellone femminile, esordio di Jasmine Paolini contro la greca Maria Sakkari. Lucia Bronzetti, poi, sfida l’australiana Daria Kasatkina. Tra i big, debuttano Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

