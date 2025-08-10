Tennis, Cincinnati Open: oggi 4 italiani in campo

Esplora tutte le offerte Sky
Nel singolare maschile debutta al secondo turno Luciano Darderi, contro l'argentino Francisco Comesana. In campo anche Luca Nardi, che se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov. Nel tabellone femminile, esordio di Jasmine Paolini contro la greca Maria Sakkari. Lucia Bronzetti, poi, sfida l’australiana Daria Kasatkina. Tra i big, debuttano Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, sono quattro gli italiani in campo oggi in Ohio. Nel singolare maschile giocano Luciano Darderi e Luca Nardi, mentre nel singolare femminile tocca a Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Tra i big, debuttano Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le sfide degli italiani e dei big

A Cincinnati fa oggi il suo debutto Jasmine Paolini: numero 9 del ranking Wta, l’azzurra affronta la tennista greca Maria Sakkari (numero 65 al mondo). Nel singolare femminile, gioca il secondo turno anche Lucia Bronzetti: sfida l’australiana Daria Kasatkina, testa di serie numero 15. Nel tabellone maschile, per i trentaduesimi di finale esordisce Luciano Darderi: testa di serie numero 29, gioca contro l'argentino Francisco Comesana. In campo anche Luca Nardi: dopo la vittoria all'esordio su Tirante, se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov (la testa di serie numero 25). Tra i big, da segnalare l'esordio di Carlos Alcaraz: il numero 2 del mondo sfida il bosniaco Damir Dzumhur. Debutto anche per Sascha Zverev, che affronta la wild card Nishesh Basavareddy.

MASON, OHIO - AUGUST 09: Jannik Sinner of Italy reacts after winning a game during the match against Daniel Elahi Galán of Colombia during Day 3 of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 09, 2025 in Mason, Ohio.

Gli italiani in campo oggi a Cincinnati

  • PAOLINI (Ita) vs Sakkari (Gre) dalle 17
  • DARDERI (Ita) vs Comesana (Arg) dalle 17
  • NARDI (Ita) vs Shapovalov (Can) dopo le 19.20
  • BRONZETTI (Ita) vs Kasatkina (Aus) dopo le 20.40

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo.

