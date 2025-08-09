Atp Cincinnati, Sinner debutta contro Galan. Oggi altri tre italiani

Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, torna in campo dopo il trionfo a Wimbledon: debutta sul cemento del Masters 1000 in Ohio affrontando al secondo turno il colombiano Galan. Oggi impegnati altri tre italiani: Musetti contro Bonzi, Cobolli contro Atmane e Sonego contro Bergs. In dubbio il debutto del doppio femminile Errani/Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

A Cincinnati è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner: il tennista azzurro, numero 1 del mondo, torna in campo dopo lo storico trionfo dello scorso 13 luglio a Wimbledon. L’altoatesino debutta sul cemento del Masters 1000 in Ohio affrontando al secondo turno il colombiano Daniel Elahi Galan. Oggi in campo altri tre italiani: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. In dubbio il debutto del doppio femminile Errani/Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner contro Galan Sinner ricomincia dall’Ohio per la seconda parte della stagione, quella sul cemento. Il tennista italiano debutta direttamente al secondo turno del Cincinnati Open: affronta il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Il match tra Sinner e Galan è il terzo sul Centrale dalle ore 17, quindi non si giocherà prima delle 19.20. I due si sono affrontati già in due occasioni e in entrambe ha vinto l’altoatesino: nel 2021 in un match di round robin di Coppa Davis (7-5, 6-0) e nel 2023 agli ottavi di Wimbledon (7-6, 6-4, 6-3). Vedi anche Sinner all'Atp Cincinnati 2025: il tabellone e gli avversari

Gli altri italiani Oltre a Sinner, oggi a Cincinnati c’è l’esordio di altri tre italiani: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, tutti teste di serie in questo torneo. Musetti sfida il francese Benjamin Bonzi, Cobolli affronta l’altro francese Terence Atmane, Sonego se la vede con il belga Zizou Bergs. Oggi doveva esserci anche l’esordio, nel doppio femminile, della coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini: le loro avversarie, le statunitensi Caroline Dolehide e Sofia Kenin, si sono però cancellate dal tabellone e non è ancora chiaro se le azzurre dovranno affrontare una nuova coppia o passeranno direttamente al turno successivo. Vedi anche Cincinnati, Sinner: "Il gomito sta bene, la manica mi aiuta"