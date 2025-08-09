Atp Cincinnati, Sinner debutta contro Galan. Oggi altri tre italiani

Atp Cincinnati, oggi Sinner debutta contro Galan. In campo anche Musetti, Cobolli e SonegoSport
Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, torna in campo dopo il trionfo a Wimbledon: debutta sul cemento del Masters 1000 in Ohio affrontando al secondo turno il colombiano Galan. Oggi impegnati altri tre italiani: Musetti contro Bonzi, Cobolli contro Atmane e Sonego contro Bergs. In dubbio il debutto del doppio femminile Errani/Paolini.
A Cincinnati è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner: il tennista azzurro, numero 1 del mondo, torna in campo dopo lo storico trionfo dello scorso 13 luglio a Wimbledon. L’altoatesino debutta sul cemento del Masters 1000 in Ohio affrontando al secondo turno il colombiano Daniel Elahi Galan. Oggi in campo altri tre italiani: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. In dubbio il debutto del doppio femminile Errani/Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner contro Galan
Sinner ricomincia dall’Ohio per la seconda parte della stagione, quella sul cemento. Il tennista italiano debutta direttamente al secondo turno del Cincinnati Open: affronta il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Il match tra Sinner e Galan è il terzo sul Centrale dalle ore 17, quindi non si giocherà prima delle 19.20. I due si sono affrontati già in due occasioni e in entrambe ha vinto l’altoatesino: nel 2021 in un match di round robin di Coppa Davis (7-5, 6-0) e nel 2023 agli ottavi di Wimbledon (7-6, 6-4, 6-3).
Sinner all'Atp Cincinnati 2025: il tabellone e gli avversari
Gli altri italiani
Oltre a Sinner, oggi a Cincinnati c’è l’esordio di altri tre italiani: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, tutti teste di serie in questo torneo. Musetti sfida il francese Benjamin Bonzi, Cobolli affronta l’altro francese Terence Atmane, Sonego se la vede con il belga Zizou Bergs. Oggi doveva esserci anche l’esordio, nel doppio femminile, della coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini: le loro avversarie, le statunitensi Caroline Dolehide e Sofia Kenin, si sono però cancellate dal tabellone e non è ancora chiaro se le azzurre dovranno affrontare una nuova coppia o passeranno direttamente al turno successivo.
Cincinnati, Sinner: "Il gomito sta bene, la manica mi aiuta"
Gli italiani in campo oggi a Cincinnati
- MUSETTI (ITA) - Bonzi (FRA) dalle 17
- SINNER (ITA ) - Galan (COL ) dopo le 19.20
- SONEGO (ITA ) - Bergs (BELGIO ) dopo le 20.30
- COBOLLI ( ITA ) - Atmane (FRA) dopo le 20.30
- ERRANI/PAOLINI (ITA ) - Dolehide/Kenin ( USA ) annullata
Tennis, la mossa di Sinner: Ferrara torna come preparatore atletico
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa