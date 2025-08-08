Sinner all'Atp Cincinnati 2025: il tabellone e gli avversari

L’altoatesino è pronto a prendere parte al Master 1000, al via dal 7 agosto. L’obiettivo è difendere il titolo vinto un anno fa e tenere a distanza di sicurezza Alcaraz. L’azzurro esordirà nel week-end al secondo turno, contro uno tra il ceco Vit Kopriva e un qualificato. Ai quarti potrebbe esserci il derby azzurro con Musetti, in semifinale Fritz. L'eventuale sfida con lo spagnolo potrà arrivare solo in finale. Il torneo è live su Sky Sport e in streaming su NOW

Parte a Cincinnati la campagna americana di Jannik Sinner. L’altoatesino è pronto a prendere parte al Master 1000 al via dal 7 agosto. L’obiettivo è difendere il titolo vinto un anno fa e tenere a distanza di sicurezza Carlos Alcaraz, che in Ohio potrà incontrare solo in finale: l’azzurro è nella parte alta del tabellone, lo spagnolo guida quella bassa. Il torneo è live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il Master 1000 di Cincinnati segna il ritorno in campo del n.1 del tennis mondiale: Sinner, infatti, non gioca un torneo dal 13 luglio, quando a Wimbledon ha alzato al cielo il più ambito degli Slam. Poi l’azzurro ha rinunciato a Toronto, una scelta condivisa da altri big della racchetta - compreso Alcaraz - per concentrare le energie sul Master. A Cincinnati per Sinner è necessario non perdere punti, vista la vittoria di un anno fa (quando ha battuto in finale Frances Tiafoe).

Il successo del 2024

Per Sinner quello del 2024 è stato un successo amaro, perché il giorno dopo è stata rivelata la positività al clostebol (a cui è seguita l'assoluzione decisa dalla International Tennis Integrity Union). L'umore oggi, alla vigilia del torneo sul cemento Usa, è decisamente diverso.

Il bilancio

Sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center di Mason, il torneo di Cincinnati è tra i più antichi del circuito Atp. Le stelle del tennis, dal 7 al 18 agosto, andranno a caccia del trofeo e del ricco montepremi: quasi un milione di euro destinati al solo vincitore. Il numero dei tennisti in tabellone è salito a 96, grazie anche all'investimento da 260 milioni di dollari. Sinner arriva con un bilancio di 26 vittorie e 3 sconfitte in questo 2025, la più dura quella in finale al Roland Garros contro Alcaraz. Nei cinque tornei che ha disputato, Sinner ha fatto il bis all'Australian Open a Melbourne (battendo Zverev), ha raggiunto per la prima volta la finale sia a Roma sia a Parigi (battuto dallo spagnolo in entrambi i casi), ad Halle - da campione uscente - è stato eliminato a sorpresa agli ottavi da Bublik, ha vinto Wimbledon (contro Alcaraz). Ora a Cincinnati deve difendere il suo bottino: n.1 del ranking mondiale da 61 settimane, è l'uomo da battere. Così, sul cemento americano, per Sinner parte la rincorsa all'altro grande obiettivo di stagione: lo Us Open.