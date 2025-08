Atp Cincinnati, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Dal 7 al 18 agosto va in scena in Ohio il Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione. In attesa della conclusione delle qualificazioni, ci sono 7 italiani (di cui 5 teste di serie): il numero 1 del mondo - e campione in carica - Sinner, poi Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Arnaldi e Bellucci. Dopo il sorteggio del tabellone, ecco gli accoppiamenti, gli incroci e le possibili sfide ascolta articolo

Dal 7 al 18 agosto va in scena in Ohio il Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione. In tabellone, in attesa della conclusione delle qualificazioni, ci sono sette italiani: il numero 1 del mondo - e campione in carica - Jannik Sinner, poi Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Il 5 agosto è stato sorteggiato il tabellone con gli accoppiamenti, gli incroci e le possibili sfide. Sinner è nella parte alta: esordirà direttamente al secondo turno contro uno tra Vit Kopriva e un qualificato, mentre ai quarti potrebbe incontrare Lorenzo Musetti e in semifinale Fritz. Carlos Alcaraz, seconda testa di serie del seeding dopo l’azzurro, guida la parte bassa del tabellone. Il torneo è live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Gli italiani A Cincinnati torna in campo Sinner dopo la storica vittoria a Wimbledon: l’altoatesino è prima testa di serie del seeding e campione in carica e debutta direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra il ceco Vit Kopriva e un qualificato. Tra gli italiani ci sono altre quattro teste di serie, che come Sinner partiranno dal secondo turno. Sono Musetti (numero 9), Cobolli (16), Darderi (30) e Sonego (32): tutti bye al primo turno. È la prima volta che in un 1000 o in uno Slam ci sono cinque italiani tra le teste di serie. Gli altri due azzurri impegnati in Ohio, che partono dal primo turno, sono Arnaldi e Bellucci: il primo debutta contro il francese Benjamin Bonzi, il secondo sfida il bosniaco Damir Dzumhur (e al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz). Per quanto riguarda i possibili derby azzurri, Musetti al secondo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra Arnaldi e Bonzi e ai quarti potrebbe incontrare Sinner (che in semifinale potrebbe incrociare Fritz). Cobolli debutta con un qualificato o il giapponese Nishioka, Darderi con l'argentino Comesana o lo spagnolo Munar, Sonego con il belga Bergs o il britannico Farnley. Vedi anche Tennis, la mossa di Sinner: Ferrara torna come preparatore atletico

Atp Cincinnati, il 1° turno degli italiani Sinner vs bye (al 2° turno contro il vincente di Kopriva-qualificato)

vs bye (al 2° turno contro il vincente di Kopriva-qualificato) Musetti vs bye (al 2° turno contro il vincente di Arnaldi-Bonzi)

vs bye (al 2° turno contro il vincente di Arnaldi-Bonzi) Cobolli vs bye (al 2° turno contro il vincente di Nishioka-qualificato)

vs bye (al 2° turno contro il vincente di Nishioka-qualificato) Darderi vs bye (al 2° turno contro Comesana-Munar)

vs bye (al 2° turno contro Comesana-Munar) Sonego vs bye (al 2° turno contro il vincente di Bergs-Fearnley)

vs bye (al 2° turno contro il vincente di Bergs-Fearnley) Arnaldi vs Bonzi (FRA)

vs Bonzi (FRA) Bellucci vs Dzumhur (BOS)

Il potenziale quadro dei quarti di finale [1] SINNER vs. MUSETTI [8]

[4] Fritz vs. Rune [7]

[5] Shelton vs. Zverev [3]

[6] De Minaur vs. Alcaraz [2]

Sinner già a Cincinnati Al Masters 1000 di Cincinnati Jannik Sinner deve difendere il titolo conquistato un anno fa, quando sconfisse in finale Frances Tiafoe. Il tennista italiano è sbarcato nei giorni scorsi nella città Usa, in Ohio, e ha affrontato i primi allenamenti. L’altoatesino, tre settimane dopo lo storico trionfo a Wimbledon, ha provato il cemento statunitense in vista del Masters 1000 che inizia giovedì. L'esordio nel torneo, come tutte le teste di serie che hanno un "bye" al primo turno, è previsto nel week-end. Vedi anche Il trionfo di Sinner a Wimbledon, è il primo italiano

Non c’è Djokovic Al Masters 1000 di Cincinnati non ci sarà Novak Djokovic, ex n.1 al mondo. È la seconda volta consecutiva che il serbo rinuncia a partecipare all'evento, dove ha conquistato tre successi (l'ultimo nel 2023). Nel 2024 Djokovic ha spiegato di volersi concedere un periodo di preparazione più lungo in vista dell'ultimo Slam dell'anno, gli Us Open, e probabilmente anche quest’anno ha seguito questa linea dopo aver rinunciato anche al Masters 1000 di Toronto. Vedi anche Sinner trionfa, Sharapova lo celebra con un vecchio balletto insieme