Tennis, la mossa di Sinner: Ferrara torna come preparatore atletico

Jannik Sinner ha riconfermato Umberto Ferrara come suo preparatore atletico con effetto immediato. La decisione, si legge in una nota, è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli Us Open. Umberto, prosegue la nota, ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli.