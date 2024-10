Atp Pechino, Bolelli-Vavassori vincono il doppio. Dopo Sinner-Alcaraz

Al China Open, la coppia azzurra ha battuto Heliovaara e Petten, aggiudicandosi il torneo. Più tardi in mattinata nel singolare, l’italiano n.1 del mondo sfida lo spagnolo per confermare il titolo vinto l’anno scorso. Tutte le partite sono visibili in diretta su Sky Sport e in streaming si NOW ascolta articolo

Nell'ATP 500 di Pechino i tennisti italiani sono protagonisti delle finali. Nel doppio maschile del China Open, la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha trionfato battendo in rimonta nell'ultimo atto del torneo gli sfidanti Heliovaara-Petten. Grande attesa poi per la finale del singolare maschile in cui Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz: inizio alle ore 11 (ora italiana). La partite si può vedere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il canale di riferimento è Sky Sport Uno (201).

Il trionfo azzurro nel doppio La giornata si è aperta con la finale del doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia n.1 del seeding al China Open, hanno sfidato il finlandese Heliovaara e il britannico Patten. Gli azzurri hanno perso il primo set 4-6 ma hanno poi vinto il secondo per 6-3. Il match si è così deciso al tie-break, che gli azzurri hanno dominato per 10-5, vincendo partita e torneo. La coppia conquista il terzo titolo dell'anno dopo Buenos Aires e Halle. E ipoteca anche la qualificazione alle ATP Finals per cui aritmeticamente mancano solo pochi punti ormai. vedi anche Atp Shanghai, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

La finale del singolare Sinner-Alcaraz Jannik Sinner alle 11 (ora italiana) difende il titolo vinto l’anno scorso all'Atp 500 di Pechino sfidando in finale Carlos Alcaraz. Ieri l’altoatesino ha sconfitto Bu Yunchaokete, n.96 del ranking, idolo di casa e grande sorpresa del torneo, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3). Invece il suo avversario spagnolo ha battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev 7-5, 6-3. Si tratta del terzo confronto stagionale tra i due, ma è la prima volta che si trovano contro in una finale da Umago 2022. L’azzurro è alla caccia del suo settimo titolo del 2024 in altrettanti finali giocate. vedi anche Atp Pechino, Sinner batte Bu e vola in finale