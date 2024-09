Atp Shanghai, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Dal 2 al 13 ottobre in Cina si gioca il Masters 1000 di Shanghai, ultimo grande torneo dello swing asiatico del tennis. A sfidarsi sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena sono 96 tennisti, tra cui nove italiani. Il torneo, che è solo maschile, sarà in diretta su Sky.

Gli avversari degli italiani

Nelle scorse ore è stato sorteggiato il tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai e per gli italiani l’esito non è stato molto fortunato. Jannik Sinner, in quanto testa di serie numero 1, esordirà direttamente al secondo turno: giocherà contro il giapponese Taro Daniel o un qualificato. Nella sua parte di tabellone c’è anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, che potrebbe incontrare in semifinale. Prima, ai quarti, ci potrebbe essere il russo Daniil Medvedev. Tra le teste di serie, Lorenzo Musetti (numero 15 del seeding) se la vedrà col belga David Goffin o l’australiano James Duckworth: è inserito nella parte bassa del tabellone e agli ottavi potrebbe incontrare Alexander Zverev. Flavio Cobolli, testa di serie numero 28 e alla sua prima partecipazione a Shanghai, inizierà al secondo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard o lo svizzero Stan Wawrinka: poi lo attende un possibile terzo turno contro Novak Djokovic. Matteo Arnaldi (n.29 del seeding) debutterà contro il francese Adrian Mannarino o un qualificato: al terzo turno potrebbe incontrare Medvedev. Guardando agli altri italiani, che non sono compresi tra le teste di serie e iniziano dal primo turno, Matteo Berrettini - dopo il ritiro a Tokyo per un infortunio agli addominali - affronterà per la prima volta l'australiano Christopher O'Connell: il vincente se la vedrà con Holger Rune. Luna Nardi giocherà contro il francese Alexandre Müller: 2-1 per l’italiano i precedenti. Già il 2 ottobre è in programma un derby azzurro: nel primo turno si affrontano Fabio Fognini e Luciano Darderi. Lorenzo Sonego giocherà contro un qualificato: chi vince affronterà Ben Shelton.