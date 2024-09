Atp Pechino, Musetti eliminato. Bolelli-Vavassori in semifinale doppio

Il carrarino ha perso agli ottavi in un’ora e mezza contro il cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking (6-2,6-4). Nel doppio maschile vittoria contro la coppia Martinez-Bublik. Domani in campo Sinner, Cobolli e Paolini (anche nel doppio con Errani)

L’eliminazione di Musetti nel singolare

Musetti è stato sconfitto dal cinese, numero 96 del ranking, con il punteggio di 6-2,6-4 in un’ora e mezza. Yunchaokete Bu ha dominato il primo set e ha recuperato due break di svantaggio nel secondo. Qualche problema fisico per Musetti, che ha chiamato il fisioterapista per un problema all’avambraccio, probabilmente legato alla stanchezza per i tanti impegni degli ultimi mesi.