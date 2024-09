Tennis, Atp Pechino 2024: Paolini vince. Tra poco tocca a Sinner

Ieri in campo maschile ha esordito vincendo anche Lorenzo Musetti. Il 22enne di Carrara, n.19 del ranking e 6 del seeding, reduce dalla finale a Chengdu, ha battuto per 7-5 4-6 6-3, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, il belga Zizou Bergs, n.74 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Al secondo turno troverà Yunchaokette Bu, n.96 ATP.

Nella notte italiana invece Flavio Cobolli si è qualificato ai quarti di finale. Il tennista romano ha battuto il russo Pavel Kotov, n. 63 del ranking, per 6-4, 6-2, in un'ora e 17 minuti di gioco. Adesso potrebbe incontrare nei quarti Daniil Medvedev, che oggi sfida il francese Adrian Mannarino. Intanto Cobolli è già entrato con questo risultato in top 30.

Vince Jasmine Paolini

Nel tabellone femminile (in cui il torneo è un WTA 1000) esordio vincente e con molte sofferenze per Jasmine Paolini. L'azzurra, testa di serie n. 3 del China Open, ha battuto all'esordio la danese Clara Tauson, n. 72 WTA, con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La toscana, n. 5 al mondo, va al 3° turno in cui affronterà la polacca Magda Linette. L'altra azzurra in campo, Elisabetta Cocciaretto, è stata invece eliminata dalla Mertens (4-6, 7-6, 3-6).