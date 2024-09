Atp Pechino, Sinner contro Jarry: orario e dove vedere il match

Dopo il trionfo all’Us Open, il numero uno del mondo torna in campo contro il n.28 del ranking nel primo turno del torneo cinese. L’incontro di Sinner - che è il detentore del titolo - è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Il numero uno del mondo Jannik Sinner torna in campo, dopo la vittoria del secondo Slam in carriera all’Us Open: l’azzurro è impegnato nell'ATP 500 di Pechino e sfida adesso il cileno numero 28 del ranking Nicolas Jarry. C’è un solo precedente tra i due, risalente al 2019, in cui Jarry si era imposto in due set. L'anno scorso Sinner ha vinto il torneo cinese in finale contro Medvedev. L’incontro odierno si gioca sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino, ed è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.