Atp Pechino, Cocciaretto vince contro Rodionova. Out Sonego

Torna in campo il numero uno del mondo, e fresco vincitore dell’Us Open, Jannik Sinner: il tennista italiano esordisce oggi nel torneo ATP di Pechino, di cui è il detentore: sfida il cileno Nicolas Jarry. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego: l’azzurro è stato infatti eliminato al primo turno dal francese Adrian Mannarino, che si è imposto per 1-6, 6-3, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. In gara sono presenti anche Lorenzo Musetti e Fabio Cobolli.