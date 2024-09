Atp Pechino 2024, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

In programma dal 26 settembre al 2 ottobre al National Tennis Centre, il torneo cinese vedrà protagonista il numero 1 al mondo Jannik Sinner che, reduce dal trionfo agli Us Open e detentore del titolo a Pechino, debutterà contro il cileno Jarry. Tra gli italiani anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. In parallelo si svolgerà il WTA Pechino, che vedrà scendere in campo le azzurre Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan

Mentre in questi giorni all'Ariake Colosseum di Tokyo si gioca il Japan Open , in Cina è tempo di Atp500 Pechino. In programma dal 26 settembre al 2 ottobre sul cemento indoor del National Tennis Centre, il torneo cinese vedrà protagonista l'azzurro numero 1 al mondo Jannik Sinner. Reduce dal trionfo agli Us Open e detentore del titolo a Pechino, il campione altoatesino scenderà in campo contro il cileno Nicolas Jarry, oggi numero 28 al mondo. Tra gli azzurri, nel tabellone, troviamo anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Sarà possibile seguire l'Atp500 di Pechino in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

I partecipanti dell'Atp di Pechino

Sul cemento di Pechino vedremo scendere alcuni nomi importanti: lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking Atp e reduce dagli impegni in Coppa Davis e Laver Cup, che affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard; il russo Daniil Medvedev, in campo al primo turno contro il francese Gaël Monfils; Andrej Rublev, numero 6 del mondo che esordirà contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta. A portare il tricolore a Pechino saranno, oltre a Jannik Sinner che nel 2023 trionfò sul cemento cinese, anche Lorenzo Musetti, testa di serie n. 6 che esordirà contro un giocatore qualificato, Flavio Cobolli, che se la vedrà con il kazako Aleksandr Bublik e Lorenzo Sonego, che debutterà contro il francese Adrian Mannarino.

Il tabellone del'Atp 500 di Pechino

PRIMO TURNO

(1) Sinner vs Jarry

Struff vs (WC) Wawrinka

Lehecka vs Martinez

(Q) vs (8) Dimitrov

(4) Rublev vs Carreno Busta

Davidovich Fokina vs Zhang

(SE) Shang vs (WC) Bu

(Q) vs (6) Musetti

(8) Bublik vs Cobolli

(WC) Zhou vs Marozsan

Mannarino vs Sonego

Monfils vs (3) Medvedev

(7) Khachanov vs (Q)

Cerundolo vs (Q)

Griekspoor vs Kecmanovic

Mpetshi Perricard vs (2) Alcaraz