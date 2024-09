Atp Tokyo 2024, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

In programma dal 25 settembre al 1° ottobre sui campi in cemento dell'Ariake Colosseum, il Japan Open, il torneo più longevo dell'Asia (tenutosi per la prima volta nel 1972), vedrà protagonisti, tra gli azzurri, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Sul tabellone giapponese anche altri nomi importanti: dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie n.1, al polacco Hubert Hurkacz, fino al norvegese Casper Ruud

Il grande tennis si sposta in Asia in occasione dell'Atp500 di Tokyo. In programma dal 25 settembre al 1° ottobre sui campi in cemento dell'Ariake Colosseum della capitale giapponese, il Japan Open, il torneo più longevo dell'Asia (tenutosi per la prima volta nel 1972), vedrà protagonisti nel main draw, tra gli azzurri, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Sul tabellone giapponese figurano anche altri nomi importanti: dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie n.1, al polacco Hubert Hurkacz (n.2), fino al norvegese Casper Ruud (n.3). Sarà possibile seguire l'Atp di Tokyo 2024 su Sky Sport Tennis.

Il tabellone dell'Atp Tokyo 2024

(1) Fritz vs Fils

Berrettini vs (Q)

Darderi vs Navone

Opelka vs (8) Shelton

(3) Ruud vs Thompson

Cilic vs (WC) Nishikori

Auger-Aliassime vs (WC) Nishioka

Tabilo vs (6) Rune

(5) Paul vs Arnaldi

Popyrin vs Machac

Etcheverry vs (Q)

(Q) vs (4) Tsitsipas

(7) Tiafoe vs (SE) Nakashima

(WC) Mochizuki vs Humbert

Draper vs (Q)

Giron vs (2) Hurkacz