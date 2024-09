Coppa Davis, Italia-Brasile 1-0: Berrettini batte Fonseca

Giornata d'esordio per gli azzurri alla Unipol Arena di Bologna. Berrettini si impone sull'avversario in 2 set (6-1, 7-6). Ora Arnaldi-Monteiro. In doppio invece ci saranno Vavassori e Bolelli

Giornata d'esordio per l'Italia campione in carica nella fase a gironi di Coppa Davis: alla Unipol Arena di Bologna gli azzurri stanno affrontando da favoriti il Brasile. E Matteo Berrettini ha subito regalato agli azzurri la prima vittoria, contro Fonseca in 2 set (6-1, 7-6). Ora Arnaldi-Monteiro. Mentre in doppio scenderanno in campo i nostri Vavassori e Bolelli (i match sono in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW).