Tennis, l'Italia in Coppa Davis 2024: tabellone e calendario gare

Dopo la storica vittoria dell'anno scorso a Malaga, ora l'Italia è pronta a scendere in campo per la 112° edizione della Coppa Davis, il torneo mondiale tra squadre nazionali di tennis maschile. In programma dal 10 al 15 settembre, le sfide della fase a gironi del torneo vedranno gli azzurri scendere in campo per difendere il prestigioso titolo conquistato nel 2023. L'Italia affronterà l'Olanda di Griekspoor e Van de Zandschulp, battuta lo scorso anno nei quarti di finale a Malaga, poi il Brasile, dopo ben 31 anni dall'ultima volta nel 1993, e il Belgio, dopo 7 anni dall'ultimo match nel 2017, in cui gli italiani persero 3-2 nel quarti a Charleroi. I match della fase a gironi della Davis Cup si potranno seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.