Us Open, Sinner batte Medvedev e va in semifinale

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e conquista le semifinali degli Us Open di tennis, per la prima volta in carriera. Sul cemento di Flushing Meadow a New York, il 23enne azzurro n.1 al mondo ha battuto il 28enne russo n.5 con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4. Sinner sfiderà il 22enne britannico Jack Draper, 25mo della classifica Atp.

La sfida

Il numero uno del tennis mondiale, passa in quattro set - 6/2, 1/6, 6/1, 6/4 - e si aggiudica il confronto numero 13 con il tennista russo suo 'maestro-rivale', quinto nel ranking Atp. Una rasoiata di dritto regala il successo al tennista italiano che infiamma il pubblico sulle tribune dell'Arthur Ashe, il campo centrale di Flushing Meadows a New York. Il 23enne di Sesto Pusteria troverà in semifinale il britannico Jack Draper (22 anni, numero 25 della classifica Atp) che ha battuto Alex De Minaur.