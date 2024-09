Us Open, stasera Errani-Vavassori in finale nel doppio misto

Gli azzurri vanno a caccia del trionfo nel doppio misto. Sarebbe la prima - e storica - volta per il tennis italiano in uno Slam. L'appuntamento è alle 21, per il match contro gli americani Donald Young e Taylor Townsend. Intanto Sinner è approdato in semifinale: il n°1 del mondo ha battuto Daniil Medvedev (6-2, 1-6, 6-1, 6-4) in due ore e 40' di gioco

Appuntamento con la storia agli Us Open 2024 per l'Italia: Andrea Vavassori e Sara Errani vanno a caccia del trionfo nel doppio misto. Sarebbe la prima - e storica - volta per il tennis azzurro in uno Slam. L'appuntamento è fissato alle 21 di questa sera, per la finale contro gli americani e beniamini di casa Donald Young e Taylor Townsend. Intanto, uno straordinario Jannik Sinner è approdato in semifinale: il n°1 del mondo ha battuto Daniil Medvedev (6-2, 1-6, 6-1, 6-4) in due ore e 40' di gioco. Per l'azzurro si tratta della prima semifinale a Flushing Meadows, la seconda a livello Slam della stagione, dopo quella di Melbourne. Sinner affronterà venerdì il britannico Jack Draper.