Coppa Davis, Italia-Olanda 1-0. Ok Berrettini, ora Cobolli-Griekspoor

A Bologna Matteo Berrettini vince il primo match della giornata di Coppa Davis contro l’Olanda - valido per il Girone A - battendo Van de Zandschulp 3-6, 6-4, 6-4. Il più però è fatto: l’Italia - grazie al successo a sorpresa del Brasile sul Belgio - già da ieri è qualificata alle Finals 8 di Malaga dove proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alla Unipol Arena, per sostenere i compagni azzurri, è arrivato anche il numero 1 del mondo Jannik Sinner.

Berrettini batte Van de Zandschulp

Berrettini in difficoltà nel primo set, vinto dall’avversario in 43 minuti per 6-3 con 20 punti su 23 al servizio. Il tennista romano ha sfiorato il break in apertura, poi l’ha concesso nel sesto game. Nel secondo set Berrettini, dopo una lunga fase di grande equilibrio con Van de Zandschulp, trova il break nel decimo gioco e si aggiudica il set con il punteggio di 6-4. Nel terzo set l’azzurro risponde con più continuità e profondità e nel quarto game conquista quattro palle break, nessuna delle quali però va a buon fine. Il break per Berrettini arriva poco dopo e gli regala il 4-2 e poi il 5-2, ma Van de Zandschulp rimonta e arriva al 5-4. Il romano non si arrende, trova un altro break e la chiude con un 6-4.