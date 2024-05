Il trionfo azzurro in Coppa Davis del 2023 diventa un francobollo

Oltre al francobollo una moneta e una medaglia per i collezionisti

Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione è firmato da Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel: "C'è voluto quasi mezzo secolo per bissare la vittoria in Coppa Davis del 1976 in Cile". La squadra ha riportato in Italia "quello che probabilmente è il trofeo più iconico del mondo dello sport. Non solo perché parliamo della competizione a squadre più antica ma perché - conclude Binaghi - giocare in Davis è il sogno di milioni di ragazzini nel mondo che si avvicinano a questa meravigliosa disciplina".

Gli appassionati e i collezionisti avranno l’opportunità di acquistare anche una moneta e una medaglia celebrative della vittoria azzurra realizzate rispettivamente dall’Istituto Poligrafico e dalla Zecca di Stato.