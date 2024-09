Serie A, Genoa-Roma 1-1. Ora Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce

Sport

L'allenatore svedese è morto per un tumore al pancreas, a 76 anni. Lui stesso, pochi mesi fa, aveva annunciato di essere malato. Dopo una breve esperienza come calciatore, aveva iniziato la sua carriera come tecnico. Ha siglato successi sulle panchine svedesi, portoghesi e italiane (in particolare facendo vincere lo scudetto alla Lazio nel 2000). È stato anche il primo allenatore straniero dell'Inghilterra. Ecco le tappe del suo percorso, suggellato da un messaggio d'addio: 'Vivete la vita fino alla fine'