Champions League, ecco il calendario della prima fase: le partite con date e orari

Introduzione

L’Uefa ha ufficializzato, due giorni dopo i sorteggi, il calendario con date e orari della prima fase del torneo. Ora, oltre ai nomi delle avversarie, le squadre sanno anche dove e quando giocheranno. La prima giornata è eccezionalmente spalmata su tre giorni: 17-18-19 settembre.



La prima italiana a esordire è la Juve, in casa contro il Psv Eindhoven martedì 17 alle ore 18.45. Poi il Milan, martedì 17 alle 21 a San Siro contro il Liverpool. Mercoledì 18 alle 18.45 il Bologna ospiterà lo Shkahtar Donetsk, mentre alle 21 l'Inter giocherà la prima partita all'Etihad contro il Manchester City. Infine, l'Atalanta giocherà giovedì 19 alle 21 in casa con l'Arsenal. Ecco il calendario delle italiane e di tutte le altre squadre per le 8 giornate della prima fase