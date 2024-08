Sorteggi Champions League, dalle 18 le avversarie delle italiane. LIVE

I sorteggi di oggi definiranno il quadro della prima fase. Le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking di ciascuna stabilito all'inizio della stagione, con la prima fascia che includerà anche la formazione campione in carica, il Real Madrid. Il sorteggio sarà automatizzato, abbandonando il vecchio sistema delle palline, perché per l'operazione manuale ne sarebbero servite almeno mille con tempi lunghi per lo svolgimento. Stabilite le fasce, ogni squadra sarà sorteggiata contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando una partita in casa e una in trasferta, e anche questo sarà stabilito dal sorteggio. Ogni squadra, quindi, incontrerà due avversarie per fascia.