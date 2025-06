Formula 1, Gp Spagna: vince Piastri davanti a Norris. Terzo Leclerc

Doppietta McLaren sul circuito catalano di Montmelò, vicino a Barcellona. Il leader del Mondiale trionfa davanti al compagno di squadra. Sul podio anche la Ferrari del monegasco. Sesta l'altra Rossa di Lewis Hamilton ascolta articolo

Doppietta McLaren nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona, vince la gara Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris. Sul podio anche la Ferrari di Charles Leclerc. Quarto posto per Russell, poi Hulkenberg. Sesta l'altra Rossa di Lewis Hamilton. Verstappen scivola in decima posizione per una penalità dopo un contatto con Russell. Nel finale anche un'investigazione per Leclerc per un altro episodio nella bagarre con il pilota della Red Bull.

La cronaca della gara Piastri parte forte dalla pole mentre Verstappen passa Norris mettendosi in seconda posizione. Salgono le Ferrari che duellano tra loro. Poi per un ordine di scuderia Hamilton fa passare Leclerc al quarto posto. Al giro 13 Norris si riprende la posizione su Verstappen. Ma dopo alcune soste ai box, il pilota della Red Bull si ritrova in testa per qualche giro. Dopo il suo pit stop al comando torna Piastri. Al giro 47 Hamilton torna ai box per un problema all'anteriore destra, rientra in pista settimo. Al 56esimo giro va fuori Antonelli, bandiera gialla e safety car. Quando riparte la gara si accende un finale ricco di emozioni: Leclerc passa Verstappen, poi contatto tra Max e Russell (episodio sotto investigazione ma poi chiuso senza penalità). Al traguardo Piastri vince davanti a Norris e Leclerc. Vedi anche Ea Sports F1 25, giocati il Mondiale da vero protagonista