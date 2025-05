Finale Champions League, PSG-Inter: pronostici, statistiche, curiosità

Un fatto curioso di questa finale di Champions League è che sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre: Paris Saint-Germain e Inter infatti non si sono mai affrontate in un incontro valido per un torneo. I precedenti sono 6, e tutti avvenuti in amichevoli o tornei estivi: il primo risale al 1987 nel ‘Mundialito’, e terminò 0-0. Nel 2014 poi le due squadre si sono sfidate in un’amichevole a Marrakech, terminata 1-0 per il PSG. Nel 2015 altra amichevole a Doha, vinta sempre 1-0 dai parigini. L’anno dopo la sfida è stata invece nel corso di una tournée negli Stati Uniti, e il PSG si è imposto per 3-1. Le ultime due amichevoli si sono disputate a Macao nel 2019 e a Tokyo nel 2023, e in entrambi i casi a vincere è stata l’Inter.