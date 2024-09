Semifinali Louis Vuitton Cup, Luna Rossa 4-0 ad American Magic

L'imbarcazione italiana è tornata in acqua a Barcellona vincendo le due gare di giornata contro il team statunitense. L’altra sfida è tra Ineos Britannia e Alinghi Red Bull. Vince chi arriva per primo a 5 successi: si continuerà quindi anche domani. La finale, al meglio delle 13 regate, si terrà da giovedì 26 settembre fino a venerdì 5 ottobre. La finalissima di America's Cup, tra il Defender New Zealand e il vincitore della Louis Vuitton Cup si disputerà tra il 12 e il 21 ottobre