Luna Rossa torna in acqua oggi contro American Magic nelle prime regate di semifinale della Louis Vuitton Cup (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). L’altra sfida è tra Ineos Britannia e Alinghi Red Bull. Se le condizioni meteo lo consentiranno, questo pomeriggio si disputeranno le prime due regate di ogni sfida. La semifinale è al meglio delle nove, quindi vince chi arriva per primo a 5 successi. Il calendario prevede minimo tre giorni di regate fino a lunedì 16 settembre. Nel caso non bastassero queste prime sei gare (sono due per giorno) per indicare un vincitore, si gareggerà anche mercoledì 18 e giovedì 19 settembre. Invece per martedì 17 settembre è previsto un giorno di riposo o dedicato ai recuperi in caso di rinvii.