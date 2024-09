Serie A, Como-Bologna 2-2. Oggi anche Empoli-Juventus e Milan-Venezia

Il campionato di Serie A prosegue con la quarta giornata. Oggi tre partite. Alle 15 si è giocata Como-Bologna, finita 2-2. Alle 18 c’è Empoli-Juventus, mentre alle 20.45 chiude il sabato Milan-Venezia (in diretta su Sky). Si riprende domenica con Genoa-Roma alle 12.30, Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce alle 15, Cagliari-Napoli (in diretta su Sky) alle 18 e Monza-Inter alle 20.45. Lunedì, infine, Parma-Udinese alle 18.30 e Lazio-Verona (in diretta su Sky) alle 20.45 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Como-Bologna

Finisce 2-2 il match delle 15 tra Como e Bologna. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo 5 minuti: autogol di Casale, che mette il pallone nella sua porta dopo un tiro rasoterra di Cutrone. Il primo tempo si chiude così, anche se il Como spreca diverse occasioni per allungare. Bologna, invece, quasi mai pericoloso. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 53’: Cutrone batte Skorupski infilando la palla all'angolino alla sua sinistra. Al 71’ palo di Pobega. Pochi minuti dopo, al 76’, Castro segna e riapre la partita. Il pari del Bologna al 91’: Iling jr, servito da Castro, di sinistro lascia partire un tiro a giro che regala il 2-2 alla sua squadra.

Il tabellino di Como-Bologna 2-2

5' pt autorete Casale (C), 8' st Cutrone (C), 29' st Castro (B), 46' st Iling-Junior (B)



COMO (4-2-3-1): Audero, Iovine, Dossena (23' st Goldaniga), Kempf, Moreno; Sergi Roberto (41' st Mazzitelli), Perrone; Strefezza (41' st Braunoder), Paz, Fadera (32' st Da Cunha) , Cutrone (32' st Belotti). All.: Fabregas



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Casale (36' st Lucumi), Miranda; Aebischer (1' st Fabbian), Freuler, Pobega; Orsolini (13' st Iling-Junior), Dallinga (13' st Castro), Odgaard (35' st Ndoye). All.: Italiano



Ammoniti: Iovine, Moreno, Pobega per gioco falloso.