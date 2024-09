L'ex Juve Douglas Costa arriva su OnlyFans: "Voglio far felici i fan"

L'attuale centrocampista e attaccante del Sydney FC ha annunciato la collaborazione sulla piattaforma famosa per i contenuti a luci rosse. Le foto e i filmati caricati finora lo ritraggono in situazioni di vita quotidiana legate allo sport. Obiettivo del brasiliano è diventare ambassador del marchio nel mondo

Douglas punta a diventare ambasciatore Onlyfans nel mondo

Aperto da una settimana, nel canale di Costa sono già stati postati due video e cinque filmati che lo ritraggono in compagnia delle ex squadre o durante sessioni di allenamento boxe. Pur essendo Onlyfans famosa principalmente per i contenuti dedicati agli adulti, lo scopo del calciatore è condividere contenuti esclusivi che raccontino la sua vita quotidiana e diventare un giorno ambasciatore dell’azienda nel mondo. Costa ha portato la maglia del Bayern Monaco dal 2015 al 2017 vincendo due campionati, una Coppa e una Supercoppa di Germania. Poi è passato alla divisa bianconera che ha indossato fino al 2020. In questi tre anni ha contribuito alla vittoria di tre campionati italiani, una Coppa e una Supercoppa italiane.