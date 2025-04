Rafa Nadal e Mery Perelló aspettano il secondo figlio

Secondo figlio in arrivo per il campione di tennis spagnolo Rafa Nadal e la moglie Mery Perelló. A dare la notizia in anteprima, il magazine spagnolo Semana, che pubblica anche delle foto che immortalano la moglie del campione con un pancione che rende evidente la sua gravidanza. Il secondogenito è atteso a due anni di distanza dal primo figlio della coppia, Rafa Junior. Nadal e Mery Perrelló sono una coppia di lunga data, sposati dal 2019, stanno insieme da 20 anni.

L'addio al tennis e le parole per la moglie

Nell’ottobre del 2024 il campione ha annunciato il suo addio al tennis e non sono mancate parole commosse per la moglie Mery e il figlio Rafa jr: “Penso tu sia stata la compagna di viaggio ideale in tutti questi anni di carriera. Tornare a casa ogni giorno e vedere come cresce mio figlio è stata una forza che mi ha davvero tenuto vivo e mi ha dato l’energia per andare avanti".