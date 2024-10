Nadal si ritira, addio al tennis: "È il momento giusto"

Il tennista spagnolo ha annunciato, in un video sui social, il ritiro dall'attività agonistica. "Sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due", ha detto il campione, sottolineando che si tratta di una "decisione difficile". L'ultimo torneo di Rafa sarà la Final 8 di Coppa Davis a Malaga ascolta articolo

Rafael Nadal si ritira dall'attività agonistica. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione in un video diffuso sui social: "Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale", ha esordito Rafa. "La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni", ha spiegato il tennista, che oltre ad aver conquistato ben 22 Slam in carriera, detiene anche il record assoluto di vittorie al Roland Garros. "Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi", ha aggiunto. L'ultimo torneo di Rafa da professionista sarà la Final 8 di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre.

L'annuncio "Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese", ha aggiunto Rafa, sottolineando che "è come chiudere il cerchio, perché una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia nel 2024". Poi ha aggiunto: "Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere". Nadal ha poi ringraziato "l'intero settore del tennis, tutti i partner per tanti anni. Con loro ne ho passate tante e ho vissuto molti momenti che ricorderò per il resto della mia vita": mentre le immagini del video mostrano Roger Federer e Novak Djokovic. Nadal è anche l'unico tennista, insieme a Emerson, Laver e Djokovic, a essersi aggiudicato almeno due volte tutti i Major. leggi anche Tennis, Nadal fuori dagli Internazionali di Roma: sconfitto da Hurkacz

Federer: "Speravo che questo giorno non arrivasse mai" "Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai". Così Roger Federer ha risposto al post-video in cui il campione spagnolo annuncia il suo ritiro dal campo. "Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i traguardi incredibili raggiunti in questo sport che amiamo. E' stato un onore assoluto", ha scritto il tennista svizzero. Anche l'azzurro Matteo Berrettini ha salutato Rafa definendolo "Leyenda". vedi anche Tennis, Nadal si ritira da Indian Wells: "Non mi sento pronto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal (@rafaelnadal) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie