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MotoGp Mugello, Bezzecchi in pole davanti a Fernandez e Martin. VIDEO

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Prima fila tutta Aprilia. Il leader del Mondiale partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domenica

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Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Al Mugello è andata in scena una prima fila tutta Aprilia: Bezzecchi ha firmato il record della pista con il tempo di 1'43"921, precedendo Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia, +0"224) e Jorge Martin (Aprilia ufficiale, +0"363). Marc Marquez (Ducati) apre la seconda fila a +0"373 da Bezzecchi. Seguono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati). Settima e nona posizione per le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, con in mezzo la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. Completano le prime quattro file le KTM di Pedro Acosta ed Enea Bastianini e la Yamaha di Alex Rins.

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