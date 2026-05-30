MotoGp Mugello, Bezzecchi in pole davanti a Fernandez e Martin. VIDEO

Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Al Mugello è andata in scena una prima fila tutta Aprilia: Bezzecchi ha firmato il record della pista con il tempo di 1'43"921, precedendo Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia, +0"224) e Jorge Martin (Aprilia ufficiale, +0"363). Marc Marquez (Ducati) apre la seconda fila a +0"373 da Bezzecchi. Seguono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati). Settima e nona posizione per le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, con in mezzo la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. Completano le prime quattro file le KTM di Pedro Acosta ed Enea Bastianini e la Yamaha di Alex Rins.