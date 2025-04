Europa League, Bodo-Lazio 2-0. Conference, adesso Celje-Fiorentina

Sono iniziati oggi i quarti di finale di Europa League, competizione in cui è ancora in corsa la Lazio. I biancocelesti sono scesi in campo alle 18.45 in Norvegia contro il Bodo Glimt: la partita è terminata 2-0 per i padroni di casa, grazie alla doppietta di Saltnes. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE) Alle 21 invece sarà il momento della Fiorentina, ancora in corsa in Conference League: i Viola scendono in campo contro gli sloveni del Celje, in un incontro valido per l’andata dei quarti di finale della competizione.