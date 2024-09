Atp Pechino, Musetti vince: è al secondo turno. Ok Paolini-Errani

Dopo le vittorie di ieri di Sinner, Cobolli e Cocciaretto, anche il tennista toscano continua il suo percorso nel "China Open": ha battuto il belga Zizou Bergs in tre set. Nel doppio femminile, ha superato i sedicesimi di finale la coppia Jasmine Paolini-Sara Errani: vittoria in due set contro Cristina Bucsa- Monica Niculescu. In mattinata, per il doppio maschile, in campo Vavassori-Bolelli

Prosegue il torneo Atp di Pechino . Dopo le vittorie di ieri di Sinner , Cobolli e Cocciaretto, oggi ha incassato un successo anche Lorenzo Musetti: il tennista italiano si è guadagnato il secondo turno del “China Open” battendo il belga Zizou Bergs in tre set. Nel doppio femminile, ha superato i sedicesimi di finale la coppia Jasmine Paolini-Sara Errani: vittoria in due set, col punteggio 6-2, 7-5, contro la coppia Cristina Bucsa- Monica Niculescu. In mattinata, per il doppio maschile, in campo Vavassori-Bolelli.

Musetti al secondo turno

Esordio positivo, quindi, per Lorenzo Musetti nel "China Open", Atp 500 dotato di un montepremi di 3.720.165 dollari di scena sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Il 22enne di Carrara, n.19 del ranking e 6 del seeding, ha battuto per 7-5, 4-6, 6-3, dopo quasi due ore e un quarto di gioco, il belga Zizou Bergs, n.74 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Qualche passaggio a vuoto di troppo per Musetti, che ha fatto la differenza soprattutto con la seconda di servizio (71% dei punti vinti contro il 49% del belga). Al secondo turno Musetti affronterà Yunchaokette Bu: n.96 Atp dopo la semifinale ad Hangzhou della scorsa settimana e in gara grazie a una wild card, ha superato il turno dopo essersi aggiudicato in rimonta il derby cinese contro Juncheng Shang, n.55 Atp, vincitore a Chengdu del suo primo trofeo Atp proprio contro il tennista toscano. Tra Musetti e il 22enne di Xinjiang non ci sono precedenti.