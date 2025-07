Sinner, chi è mamma Siglinde che ha "sofferto" col figlio a Wimbledon

Sempre presente per sostenere il figlio, è stata tra le prime a congratularsi col numero uno al mondo. Nata nel 1966 a Sesto Pusteria, lavora assieme al marito Hanspeter al Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina

Hanno fatto il giro del mondo le immagini della sua sofferenza sugli spalti mentre assisteva con trasporto all'impresa del figlio. Siglinde Sinner, la madre di Jannik, è stata tra le prime persone a cui il numero uno del tennis mondiale ha rivolto un pensiero subito dopo la storica conquista del primo Wiimbledon da parte di un giocatore italiano . Nata nel 1966 a Sesto Pusteria, in Alto Adige, Siglinde è di madrelingua tedesca e lavora insieme al marito Hanspeter presso il Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina, dove lei si occupa della sala, mentre lui lavora come cuoco.

Il sostegno continuo a Jannik dagli spalti

È nota per la sua riservatezza e per il forte legame con il figlio, sostenendolo senza mai mettergli pressione. Durante i match di Jannik, Siglinde è spesso inquadrata dalle telecamere, mostrando grande emotività, tanto che le sue espressioni di ansia e gioia sono diventate virali sui social, soprattutto durante gli ultimi tornei. È madre anche di Mark, fratello adottivo di Jannik, nato in Russia nel 1998 e adottato dai Sinner quando aveva nove mesi. A Repubblica aveva raccontato di come all’inizio della vita sportiva il figlio avesse preso un’altra strada, prima di dedicarsi al tennis: “I primi sci" – aveva detto mamma Siglinde – "mio figlio li ha messi a tre anni. È naturale: nasci nella neve e vuoi provare a sentire quanto è calda”. Poi per quel piccolo campione è arrivata la svolta e il tennis è diventata la sua strada. A stargli accanto, oggi come allora, la famiglia: mamma e papà e il fratello Mark.