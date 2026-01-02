È toccato a Cagliari-Milan, anticipo della 18esima giornata, aprire il 2026 di Serie A: all'Unipol Domus finisce 0-1 e i rossoneri tornano momentaneamente in vetta alla classifica. Si riprende domani, sabato 3 gennaio, con Como-Udinese (alle 12:30), Sassuolo-Parma (alle 15), Genoa-Pisa (alle 15), Juventus-Lecce (alle 18) e Atalanta-Roma (alle 20:45). Domenica 4 alle 12:30 è il turno di Lazio-Napoli, poi alle 15 si gioca Fiorentina-Cremonese e alle 18 Verona-Torino. Chiude la giornata, alle 20:45, Inter-Bologna (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).