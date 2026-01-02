Offerte Sky
Serie A, Cagliari-Milan 0-1: la decide un gol di Leao. Rossoneri tornano primi

Sport
©Ansa

Il match all'Unipol Domus apre la 18esima giornata di campionato: buona performance dei padroni di casa, specie nel primo tempo, ma alla fine sono gli ospiti a vincere. La squadra di Allegri torna momentaneamente in vetta alla classifica

È toccato a Cagliari-Milan, anticipo della 18esima giornata, aprire il 2026 di Serie A: all'Unipol Domus finisce 0-1 e i rossoneri tornano momentaneamente in vetta alla classifica. Si riprende domani, sabato 3 gennaio, con Como-Udinese (alle 12:30), Sassuolo-Parma (alle 15), Genoa-Pisa (alle 15), Juventus-Lecce (alle 18) e Atalanta-Roma (alle 20:45). Domenica 4 alle 12:30 è il turno di Lazio-Napoli, poi alle 15 si gioca Fiorentina-Cremonese e alle 18 Verona-Torino. Chiude la giornata, alle 20:45, Inter-Bologna (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

La cronaca di Cagliari - Milan

Il primo tempo scivola via senza gol, ma il Cagliari si mostra da subito aggressivo, con Prati e Palestra che già nei primi cinque minuti provano a sfondare la porta avversaria, pur senza riuscirci. L’altra grande occasione per i padroni di casa è un colpo di testa di Adopo, che però non coglie Maignan di sorpresa. Meno pericoloso il Milan. I rossoneri ripartono più convinti nel secondo tempo e già al 50' passano in vantaggio: a sbloccarla è Leao, su assist di Rabiot. Poco succede da lì in poi. Negli ultimi minuti il Milan prova il raddoppio prima con Pulisic e poi con Modric, ma Caprile non si fa trovare impreparato. Finisce 0-1.

Il tabellino di Cagliari - Milan 0-1

Gol: 5' st Leao

 

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Mazzitelli (38' st Cavuoti), Prati (16' st Borrelli), Obert (16' st Idrissi), Esposito (21' st Gaetano), Kilicsoy (38' st Pavoletti). All. Pisacane.  

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (23' st Fullkrug), Modric, Rabiot, Estupinan (34' st Gabbia), Loftus Cheek (34' st Pulisic) Leao (23' st Fullkrug). All. Allegri.

 

Ammoniti: Idrissi per scorrettezze, Palestra e Saelemaekers per comportamento non regolamentare.

Calciomercato, al via la sessione invernale per acquisti e cessioni

