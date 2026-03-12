Atp Indian Wells, Sinner in semifinale: battuto Tien 6-1, 6-2

Jannik Sinner passa alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set l'americano Lerner Tien con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 6 minuti di gioco. Adesso dovrà affrontare il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto Arthur Fils con per 6-2, 6-3. Si torna in campo sabato 14 marzo. Se Jannik vincesse il titolo diventerebbe il primo italiano con 100 partite vinte nei Masters 1000 e il terzo ad aver vinto tutti i tornei di questa categoria sul duro, raggiungendo Djokovic, primatista per titoli e finali, e Roger Federer.

Gli altri match di oggi: Errani-Paolini in semifinale, avanza Alcaraz, si ferma Djokovic

Intanto Carlos Alcaraz avanza, vincendo 6-1, 7-6 su Casper Ruud e accedendo ai quarti di finale, dove se la vedrà con Norrie. Non ce l'ha fatta, invece, Djokovic. Il serbo, dolorante ad un braccio, si è arreso a Jack Draper. Il britannico, campione in carica a Indian Wells, si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Ora affronterà nei quarti Daniil Medvedev, che ha eliminato per 6-2 6-4 lo statunitense Alex Michelsen. Nel torneo femminile, passano il turno Iga Swiatek - che stende Karolina Muchova 6-2 6-0 - e Jessica Pegula, che ha la meglio su Belinda Bencic 6-3 7-6. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per le semifinali nel torneo di doppio femminile. Le due azzurre hanno sconfitto la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic col punteggio di 4-6, 7-5, 10-6 dopo aver recuperato un set e due break di svantaggio. In semifinale se la vedranno contro le coppia formata dalla statunitense Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova.